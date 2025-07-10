Двух омичей осудят за жестокое убийство знакомого

Присяжные Омского областного суда признали двух местных жителей виновными в жестоком групповом убийстве своего соседа. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на представителей региональной прокуратуры.
Как установили следователи, причиной расправы стала ссора жены одного из преступников с жертвой. В состоянии сильного алкогольного опьянения злоумышленники отправились разбираться в садовое товарищество «Ранет», где почти сотней ударов забили пострадавшего и сбросили живого в колодец.
Потерпевший погиб от многочисленных повреждений. Мужчины своей вины не признали. Сторона обвинения попросила назначить виновным по 16 и 18 лет заключения в колонии строгого режима. Суд огласит приговор в ближайшее время.
Глава Подольска проверил реконструкцию дороги до базы отдыха «Мечта»
Воспитатели из Подольска стали призерами областного конкурса
В Вологодской области во время крестного хода обрушился пешеходный мост
Дворец культуры «Энергетик» в Дзержинском отремонтируют в августе 2025 года
Глава Лобни Анна Кротова проверила благоустройство парка «Защитников Москвы»
Гендиректора МХАТа Кехмана отпустили под подписку о невыезде
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте