Двух мужчин задержали за кражу сладостей из торгового павильона в Рязани

Полицейские задержали двух жителей Рязани, которые ночью проникли в закрытый торговый павильон и украли деньги и сладости. Об этом сайту «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

По данным полиции, вечером мужчины выпили алкоголь у одного из них дома, после чего вышли на прогулку. На окраине города они заметили закрытый павильон со сладостями. Один из них предложил «проверить кассу», и злоумышленники взломали дверь. Из кассы фигуранты взяли 9 700 рублей и несколько упаковок сладостей, которые съели по дороге домой.

Правоохранители отметили, что оба задержанных ранее были судимы за тяжкие преступления, включая убийство и хищение. Оперативники установили, что похищенное они обсуждали в компаниях знакомых, что помогло силовикам выйти на их след.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ — кража с незаконным проникновением в помещение. Расследование продолжается.