Двух мужчин задержали в Сочи по делу об организации наркобизнеса

Правоохранители задержали фигурантов уголовного дела об организации нарколаборатории в Сочи. Об этом сообщил телеканал «Кубань 24» со ссылкой на региональную полицию.

По данным МВД, в квартире одного из подозреваемых обнаружили и изъяли 870 грамм мефедрона и упаковку с капсулами. Также в тайнике, находящемся в лесу, нашли лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления запрещенных веществ.

Организаторы нелегального бизнеса в возрасте 25 и 27 лет могут получить вплоть до пожизненного срока. По решению суда злоумышленников заключили под стражу.