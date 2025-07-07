Двух мужчин, подозреваемых в сбыте наркотиков, задержали в Кургане

Сотрудники правоохранительных органов Кургана задержали двоих молодых людей, подозреваемых в сбыте наркотических веществ. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал УМВД по Курганской области.
Согласно сообщению ведомства, задержанные выявили в рамках оперативных действий сотрудников отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков. Во время обыска у обоих мужчин обнаружено и конфисковано суммарно 42 пакета с порошкообразным веществом, которое впоследствии подтвердилось лабораторным исследованием как наркотическое средство — мефедрон.
Расследование продолжается, решаются вопросы квалификации деяния и дальнейшего процессуального развития ситуации.
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