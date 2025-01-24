Двух мужчин осудили за похищение бизнесмена и вымогательство в Армавире

Суд Армавира признал двух мужчин виновными в похищении, вымогательстве и разбое. Об этом пишет сайт infox.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Следователи установили, что злоумышленники совместно с другими лицами под угрозой расправы ножом похитили бизнесмена, затолкав его на заднее сиденье своей машины. У потерпевшего отобрали телефон, ноутбук и паспорт и вывезли его за пределы города. Преступники избили свою жертву и потребовали 12 миллионов рублей.

Опасаясь за свою жизнь, предприниматель согласился отдать деньги. Позже его выбросили в поле, откуда он смог добраться до ближайшего населенного пункта и получить помощь.

Силовики оперативно задержали подозреваемых. Одному из них суд назначил шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима, другому — пять лет и восемь месяцев в том же учреждении.