Двух мошенников экстрадировали в Россию из ОАЭ

Генпрокуратура: ОАЭ передали двух обвиняемых в мошенничестве по запросу России

Объединенные Арабские Эмираты экстрадировали в Россию обвиняемых по уголовным делам о мошенничестве Сергея Истомина и Никитаса Омарова. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным ведомства, Истомин занимал должность замдиректора компании по производству, передаче и распределению пара и горячей воды в Свердловской области.

В период с 2019 по 2021 год он похитил более семи миллионов рублей, предназначенных для ресурсоснабжающих организаций. Также Истомин присвоил 570 тысяч рублей, полученных в качестве субсидии из местного бюджета. Ему предъявили обвинения по двум статьям.

Омаров присвоил более 12 миллионов рублей, представившись родственником умершего долевого участника нескольких компаний. Его обвинили в мошенничестве.

Обвиняемые скрывались на территории ОАЭ. В России их объявили в международный розыск.

Ранее в Россию из Венесуэлы экстрадировали подозреваемого в наркоторговле Станислава Ружицкого. Россиянин создал организованную группировку, которая продавала наркотические и психотропные вещества.