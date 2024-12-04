Двух курганцев, обокравших женщину ради 450 рублей, задержала полиция
В Курганской области полицейские задержали двух грабителей, которые отобрали у женщины сумку и убежал в лес. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД региона.
Мужчины напали на прохожую в селе Кетово в конце ноября. Они вырвали из рук женщины сумку и скрылись.
Их добычей стали мобильный телефон, который они выбросили, потому что не смогли разблокировать, банковские карты, которые жертва успела заблокировать, и 450 рублей наличными, которые преступники и поделили между собой.
Подозреваемых задержали, возбуждено уголовное дело.