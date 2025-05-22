Двух кубинцев задержали за фасовку наркотиков в петербургской квартире на Штурманской

Нелегальный канал сбыта наркотиков пресекли в Московском районе Санкт-Петербурга. Запрещенные вещества фасовали двое кубинцев-нелегалов в возрасте 33 и 35 лет. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на представителей регионального ГУ МВД России.

По данным полицейских, иностранцев задержали в квартире одного из домов на Штурманской улице. Там фигуранты фасовали наркотические вещества, а затем передавали товар закладчикам для дальнейшего распространения.

В ходе обыска силовики изъяли у кубинцев 290,5 грамма наркотиков. Против задержанных возбудили уголовное дело. Расследование преступления продолжается.