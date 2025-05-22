Двух кубинцев задержали за фасовку наркотиков в петербургской квартире на Штурманской

Нелегальный канал сбыта наркотиков пресекли в Московском районе Санкт-Петербурга. Запрещенные вещества фасовали двое кубинцев-нелегалов в возрасте 33 и 35 лет. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на представителей регионального ГУ МВД России.
По данным полицейских, иностранцев задержали в квартире одного из домов на Штурманской улице. Там фигуранты фасовали наркотические вещества, а затем передавали товар закладчикам для дальнейшего распространения.
В ходе обыска силовики изъяли у кубинцев 290,5 грамма наркотиков. Против задержанных возбудили уголовное дело. Расследование преступления продолжается.
«Европа будет разрушена». Меркель забила тревогу из-за мер против миграции
Военные отразили 15-ю атаку на Тульскую область
«Как вас пустили?» Лавров пошутил в Кремле над журналистом Зарубиным
Число раненных при ударе ВСУ по Льгову достигло 16
«Липкие следы». Соседка рассказала о семье девочки-маугли из Казани
Отряд поисковиков из Химок принял участие в экспедиции «Вахта Памяти»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте