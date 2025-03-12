Двух египтян осудили за разбойное нападение в Перми

Суд Перми признал двух граждан Египта виновными в совершении разбойного нападения. Им назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три и четыре года. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МВД России.

Правоохранители установили, в ночное время в одном из торговых центров города осужденные заметили мужчину с рюкзаком, полным техники. Они проследовали за ним до улицы Народовольческой и напали, несколько раз ударив по голове и телу бутылкой. После этого нападавшие украли рюкзак с техникой.

Пострадавший, 53-летний житель Перми, обратился в полицию, и через несколько часов преступников задержали. Ими оказались молодые студенты, приехавшие учиться в краевую столицу.

Фигуранты признались, что совершили разбой в состоянии алкогольного опьянения. По решению суда иностранцы будут отбывать срок в исправительной колонии общего режима.