Двух друзей из Ленобласти арестовали по подозрению в создании нарколаборатории

Правоохранительные органы Ленинградской области пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству наркотических веществ. Задержаны двое подозреваемых, возраст которых составляет 42 и 48 лет соответственно. Лаборатория располагалась в незавершенном строительстве, находящемся на территории Аннинского городского поселения. Об этом написала Neva.Today .

Следствием установлено, что двое друзей намеревались производить наркотические вещества в промышленных объемах с последующей продажей на черном рынке. Их действия квалифицированы как покушение на незаконное изготовление и оборот запрещенных препаратов в особо крупном масштабе.

Задержанных взяли под стражу и предъявили обвинение по соответствующим статьям.