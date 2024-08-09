Двух братьев из Ленобласти задержали за изготовление наркотиков

В Ленинградской области правоохранители задержали двух братьев, подозреваемых в изготовлении и хранении запрещенных веществ. Об этом сообщило СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, 30-летние мужчины арендовали три квартиры в Петербурге, чтобы хранить там запрещенные вещества и оборудование для их выращивания.

По факту незаконного изготовления и хранения наркотиков заведено уголовное дело. Расследование продолжается.

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