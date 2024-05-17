Двое жителей Якутска расстреляли молодых людей в здании доставки еды | 360°

Криминал 17 мая 2024, 08:47 Двое жителей Якутска расстреляли молодых людей в здании доставки еды Неизвестные в Якутске устроили стрельбу из-за девушки в здании доставки еды

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В Якутске в здании доставки еды произошла стрельба. В результате пострадали два человека, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным ведомства, накануне утром директор службы доставки продуктов сообщил полицейским, что в помещении его компании конфликт между мужчинами закончился стрельбой, есть раненые.

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Прибывшие на вызов росгвардейцы задержали двух участников разборок 29 и 30 лет. У них изъяли травматический пистолет с резиновыми пулями и увезли в отдел для дальнейших разбирательств. Пострадавшим оказали медпомощь.

В МВД уточнили, предположительно, нападавшие пришли в помещение доставки еды, чтобы отомстить за свою знакомую девушку, которая в результате ссоры с пострадавшими 19-летними молодыми людьми получила травму у ночного клуба.

Сотрудники полиции начали проверку, все причины и обстоятельства устанавливаются.

На днях в Миассе на стадионе «Южный» мужчины открыли огонь во время конфликта. В результате погиб 23-летний молодой человек.