Двое подростков предстанут перед судом по делу об избиении юноши в Сургуте

В Сургуте двое несовершеннолетних предстанут перед судом по обвинению в разбое. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по ХМАО.

По данным следствия, 28 октября 2025 года подростки подошли к юноше возле подъезда дома на улице Тюменский тракт и попросили у него электронную сигарету. Впоследствии фигуранты жестоко избили потерпевшего.

Действия были квалифицированы как разбой, совершенный группой лиц. Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.