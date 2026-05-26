Двое мужчин стали фигурантами дела о незаконной рыбалке на Суре в Пензенской области

Уголовное дело возбудили в отношении двоих мужчин, подозреваемых в незаконной рыбалке на территории Пензенской области. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на данные МВД РФ.

По версии следствия, фигуранты использовали запрещенное орудие лова — рыболовную сеть — на реке Суре, в результате чего поймали 27 различных видов рыб. Ущерб, нанесенный Волго-Камскому территориальному управлению Росрыболовства, превысил 26 тысяч рублей.

Задержанные пояснили, что рыбачили для личных нужд, однако были осведомлены о запрете на использование сетей. За данное правонарушение предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.