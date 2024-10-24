Двое мужчин из Оренбургской области понесли наказание за кражу меди в Башкирии

В Башкирии суд вынес приговор двоим жителям Оренбургской области, которые украли медные кабели. Об этом рассказал сайт mkset.ru со ссылкой на прокуратуру республики.
Подсудимые в период с апреля по август 2023 года наведывались на территорию базовых станций операторов мобильной связи, чтобы похищать медные кабели. Затем они сдавали украденное в пункты приема металлолома. Таким образом злоумышленникам удалось заработать более 178 тысяч рублей.
Одного фигуранта дела суд приговорил к двум годам лишения свободы, а другой получил один год и десять месяцев принудительных работ.
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