Двое мужчин из Оренбургской области понесли наказание за кражу меди в Башкирии

В Башкирии суд вынес приговор двоим жителям Оренбургской области, которые украли медные кабели. Об этом рассказал сайт mkset.ru со ссылкой на прокуратуру республики.

Подсудимые в период с апреля по август 2023 года наведывались на территорию базовых станций операторов мобильной связи, чтобы похищать медные кабели. Затем они сдавали украденное в пункты приема металлолома. Таким образом злоумышленникам удалось заработать более 178 тысяч рублей.

Одного фигуранта дела суд приговорил к двум годам лишения свободы, а другой получил один год и десять месяцев принудительных работ.