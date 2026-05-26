Двое грабителей отобрали у студента кроссовки и ремень в Челябинске

В Челябинске на улице Техникумовской произошло нападение на студента. Двое грабителей выстрелили ему в лицо из пускового устройства и угрозами заставили отдать кроссовки и ремень, написал сайт URA.RU .

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, молодой человек рассказал полицейским, что ночью у дома по улице Техникумовская двое неизвестных выстрелили ему в лицо и потребовали отдать вещи. Злоумышленники похитили имущество на сумму более 10 тысяч рублей и скрылись.

Полицейские быстро установили приметы нападавших и приступили к их розыску. Вскоре нападавших задержали. Против них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Ракетница, из которой они стреляли в студента, изъята.