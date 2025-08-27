Двое детей подожгли строящийся дом в деревне под Нижним Новгородом

Двое несовершеннолетних подожгли деревянный дом в Нижегородской области. Происшествие случилось в деревне Гремячки Богородского округа. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили представители регионального ГУ МЧС России.

По данным ведомства, мальчики в возрасте восьми и девяти лет пробрались в чужой строящийся дом и нашли канистру с бензином. Они разлили горючее и подожгли. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

В ликвидации возгорания принимали участие 15 спасателей. В результате девятилетнего ребенка госпитализировали, а второй мальчик сбежал.

Сейчас проводится проверка, по итогам которой специалисты примут процессуальное решение. Стражи порядка также напомнили, что пока ребенку-поджигателю не исполнилось 16 лет, ответственность за него несет родитель.