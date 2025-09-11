Двое бездомных зарубили приятеля топором и спрятали тело в Петербурге

Правоохранители задержали двух бездомных, которые зарубили топором приятеля. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

В ходе расследования дела о пропаже 31-летнего мужчины из Понтонного сотрудники уголовного розыска вышли на след двух подозреваемых: 38-летнего бездомного из Ставропольского края и его 61-летнего знакомого. Их задержали в разных местах: одного — в заброшенном доме в Понтонном, другого — на улице Аврова в Петергофе.

Согласно предварительным данным, задержанные были вместе с погибшим в заброшенном доме, где между ними возник конфликт. В результате потасовки злоумышленники по очереди ударили мужчину топором по голове.

Чтобы скрыть следы преступления, они закопали тело убитого на участке возле дома, а топор спрятали в здании. Тело удалось обнаружить в ходе обследования участка, при обыске изъяли два топора. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело.