Две зарплаты в одни руки. Помощница губернатора Самары незаконно занимала две должности | 360°

Криминал 18 мая 2024, 01:54 Две зарплаты в одни руки. Помощница губернатора Самары незаконно занимала две должности Советника самарского губернатора Михееву задержали по подозрению в мошенничестве РИА «Новости»

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Советника губернатора Самары Ольгу Михееву задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Советник губернатора Самарской области, директор АНО „Институт регионального развития“ (ИРР) Ольга Михеева <…> задержана сегодня по подозрению в мошенничестве. У нее дома и по месту работы проведены обыски», — написал политик.

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По словам Хинштейна, против Михеевой возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Следователи выяснили, что женщина незаконно занимала в ИРР сразу два поста — генеральный директор и директор по стратегическому развитию. Фигурантка выплачивала себе премию и зарплату за работу, которую на самом деле не выполняла. Ущерб оценили почти в 1,4 миллиона рублей.

Утром 17 мая полицейские пришли домой к Михеевой с обыском, а потом доставили в отделение. Там у женщины поднялось давление, и ее увезли в больницу на скорой. Врачи оказали подозреваемой необходимую помощь, но не увидели препятствий для продолжения расследования.

«Уже вечером Михеева была задержана на 48 часов в порядке статьи 91 УПК РФ. Следствие планирует ходатайствовать перед судом о ее аресте», — написал Хинштейн.

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