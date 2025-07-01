Две летчицы из женской группы в Сургуте получили условные сроки за опасный полет

Сургутский городской суд вынес приговоры организатору полетов в женской пилотажной группе «Барсы» Анастасии Барсовой и летчице Снежане Игнатенко по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Барсова получила два года условно с испытательным сроком в три года и штрафом 80 тысяч рублей. Игнатенко приговорили к двум годам и одному месяцу условно и штрафу в 100 тысяч рублей. Кроме того, им обеим на 2,5 года запретили занимать руководящие должности.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, в мае 2023 года Барсова организовала небезопасный полет, а Игнатенко в нарушение правил выполняла фигуры высшего пилотажа, создавая опасность жизни пассажира.

Местное издание 86.ru сообщало, что заявление в правоохранительные органы написала местная жительница, которая жаловалась на плохое самочувствие во время полета. Осенью прошлого года женщина умерла.