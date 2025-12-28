Два жителя Свердловской области предстанут перед судом за убийства 17-летней давности

Жителей Артемовского ждет суд за два убийства, совершенные 17 лет назад. Один из погибших — их бывший сообщник, который хотел рассказать полиции об участии группы в преступлении, написало Ura.ru .

По информации, полученной от пресс-служб свердловских управлений МВД и СКР, в ночь на 21 января 2008 года трое обвиняемых избили человека около кафе в Артемовском. По словам старшего помощника руководителя свердловского СК Александра Шульги, мужчину били руками, ногами и осколками разбитых бутылок. От полученных травм он скончался в больнице.

После этого было возбуждено уголовное дело, и одного из участников удалось вычислить. Его объявили в розыск. Когда мужчина сказал подельникам, что сдастся силовикам, один из них застрелил его.