Два жителя Пензенской области предстанут перед судом за похищение человека

В Пензенской области завершилось расследование уголовного дела против двух местных жителей, которых обвиняют в похищении человека по предварительному сговору. Об этом сообщила «Пенза-пресс» .

26 декабря 2023 года основной обвиняемый принял решение похитить пострадавшего с целью выяснения отношений. Причина заключалась в том, что последний требовал компенсацию за повреждение автомобиля в дорожно-транспортном происшествии у родственницы обвиняемого.

Предвидя возможное сопротивление жертвы, мужчина пригласил своего знакомого принять участие в похищении. Вечером того же дня, когда они узнали, что потерпевший едет в Пензу на такси, злоумышленники, находясь в другом автомобиле, догнали его. Они остановили такси, вытащили жертву из машины и пересадили в свой автомобиль, после чего отвезли в Нижний Ломов. В Нижнеломовском районе полицейские остановили машину и предотвратили дальнейшие противоправные действия обвиняемых.

Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.