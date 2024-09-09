Два жителя Нижнего Новгорода стали жертвами мошенников, лишившись 2 млн рублей
В Нижнем Новгороде правоохранители разыскивают телефонных аферистов, которые обманным путем забрали у двух местных жителей около двух миллионов рублей. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».
Так, 57-летняя жительница Автозаводского района лишилась 1,3 миллиона, из которых 700 тысяч рублей были ее собственными накоплениями, а 625 тысяч рублей — кредитными деньгами.
У 41-летнего жителя города аферисты смогли забрать более одного миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городу.
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