Два жителя Нижнего Новгорода стали жертвами мошенников, лишившись 2 млн рублей

В Нижнем Новгороде правоохранители разыскивают телефонных аферистов, которые обманным путем забрали у двух местных жителей около двух миллионов рублей. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Так, 57-летняя жительница Автозаводского района лишилась 1,3 миллиона, из которых 700 тысяч рублей были ее собственными накоплениями, а 625 тысяч рублей — кредитными деньгами.

У 41-летнего жителя города аферисты смогли забрать более одного миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городу.