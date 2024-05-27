Два уголовных дела, связанных с убийствами, рассмотрят в судах ЯНАО

В ЯНАО в ближайшее время рассмотрят два уголовных дела, связанных с убийствами мужчин. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

В результате первого происшествия зарезали квартиранта. Первый подозреваемый расправился с мужчиной еще летом 2023 года.

Второй случай убийства произошел во время Рождества. В ночь с 7 на 8 января житель Надыма убил приятеля, выпивая вместе с ним алкогольные напитки.

Уточняется, что оба мужчины ранее были судимы и познакомились в местах лишения свободы.