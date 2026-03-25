Два петербуржца предстанут перед судом по обвинению в краже аккумуляторов с грузовиков

В Санкт-Петербурге прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по делу о краже. Два местных жителя обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а», «в» части 2 статьи 158 УК РФ. Об этом написал Piter.TV .

По данным следствия, в феврале обвиняемые несколько раз приезжали на стоянку возле дома 70 на улице Маршала Казакова. Там они сняли шесть аккумуляторов с грузовых автомобилей. Общая стоимость украденного оценивается в 60 тысяч рублей. Похищенное имущество фигуранты дела сдали в пункт приема металлолома, выручив 14 тысяч рублей, которые потратили на личные нужды.

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.