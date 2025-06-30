Дружинникам предложили разрешить штрафовать россиян за мелкое хулиганство

Российским народным дружинникам необходимо разрешить выписывать штрафы за некоторые правонарушения. Об этом в разговоре с 360.ru заявил политолог Алексей Ярошенко.

«Я предлагаю разрешить народным дружинникам выписывать протоколы о четырех административных правонарушениях: распитии спиртного в общественных местах, появлении в общественных местах в состоянии опьянения, мелком хулиганстве и нарушении режима тишины», — пояснил он.

Речь идет о предоставлении возможности народным дружинникам составлять имеющие юридическую силу протоколы о правонарушениях, чтобы в дальнейшем на основе этих документов можно было назначить штраф нарушителю порядка. По словам Ярошенко, принятие этой меры будет полезно сразу по нескольким причинам.

В первую очередь оперативное фиксирование подобных ситуаций поможет уменьшить количество случаев мелкого хулиганства. Сейчас, на фоне дефицита кадров в МВД, проблема становится все более острой, заметил Ярошенко.

«У нас есть снижение количества уголовной преступности, но продолжается рост мелкой преступности. Участковые и патрульные группы не успевают отрабатывать все вызовы, сил и времени не хватает, отдается предпочтение более серьезным инцидентам. В результате наказания нет, дисциплина разрушается, растет ощущение безнаказанности», — сказал он.

Кроме того, политолог отметил, что расширение возможностей дружинников замотивирует их на труд по фиксации нарушений порядка на улицах и помощи сотрудникам правоохранительных органов.

«Это повысит плотность контроля. Один дружинник — это плюс одна единица реагирования на большую территорию. Нарушители начнут понимать, что за их выходки будет штраф», — заключил он.

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