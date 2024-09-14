Доведших подругу до самоубийства девушек задержали в Москве

СКР: полиция задержала двух девушек в Москве за доведение до самоубийства

Полицейские разыскали двух девушек, которые могли довести до самоубийства жительницу столицы. Потерпевшая умерла в больнице, сообщила пресс-служба Главного следственного управление СКР по Москве.

По версии следствия, в квартире на улице Новосущевской девушки оскорбляли ее, угрожали и унижали. Свои выходки они снимали на телефон. Впоследствии жертву буллинга доставили в больницу. Она умерла от травм.

Обидчиц задержали. Следователи возбудили уголовное дело по части второй статьи 110 УК России «Доведение до самоубийства» и в ближайшее время предъявят подозреваемым обвинение.

Подробности расправы раскрыл «Московский комсомолец». Три девушки приехали в Москву из Владивостока на заработки. Одна из них родила, но органы опеки забрали ребенка. Она рассчитывала вернуться домой и копила деньги на билет. Потерпевшая обещала дать ей в долг, но не сделала этого, и соседки решили ей отомстить — отрезали волосы канцелярским ножом и пообещали оставить без языка, если та позовет на помощь. По информации издания, одна из задержанных дала признательные показания.

В начале года суд в Москве вынес приговор по делу, возбужденному по той же статье. Мужчина довел до самоубийства своего сына и получил 13 лет колонии.