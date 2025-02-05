Домушника ждет суд за убийство пожилой петербурженки в 1999 году

Правоохранители из Санкт-Петербурга завершили расследование уголовного дела об убийстве пенсионерки, которое произошло в 1999 году. Обвиняемый в ближайшее время предстанет перед судом Калининского района, сообщает сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу регионального ГСУ СК России.

По версии следователей, в ночь на 16 июля 1999 года фигурант планировал совершить кражу в квартире на первом этаже дома на Северном проспекте. Однако там неожиданно оказалась пожилая хозяйка квартиры. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник бросил в голову пенсионерке стеклянную вазу, а затем нанес ей не меньше 12 ударов ножом.

От полученных травм жительница Северной столицы скончалась на месте преступления. Обвиняемый после этого забрал из квартиры чужое имущество на сумму более 20 тысяч рублей и скрылся. Его задержали в декабре 2024 года и поместили в СИЗО.