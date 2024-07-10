Домработница в Благовещенке опустошила бар нанимателя почти на 200 тысяч рублей

В Благовещенском городском суде огласили приговор для домработницы, которая выпила элитный алкоголь нанимателя. Ей назначили десять месяцев исправительных работ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

В ведомстве уточнили, что домработницу признали виновной в краже спиртного у владельца дома на сумму более чем 180 тысяч рублей.

Как выяснилось, помогая нанимателю по хозяйству, она периодически дегустировала элитный алкоголь из его бара.

Теперь, помимо исправительных работ, женщине нужно будет отдавать государству 5% из зарплаты. Во время судебного заседания домработница не отрицала свою вину.

Ранее в Челябинской области домработница обокрала пенсионера на 100 тысяч рублей. Женщина с криминальным прошлым втерлась к мужчине в доверие и устроилась к нему на работу. Вскоре во время уборки она похитила деньги у нанимателя.