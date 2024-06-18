Дом одного из захвативших СИЗО террористов оказался пустующим

Частный дом одного из предполагаемых захватчиков заложников в ростовском СИЗО находится в Малгобекском районе Ингушетии и сейчас пустует. Это выяснил корреспондент РИА «Новости».

По данным агентства, пустующий частный дом принадлежит уроженцу Ингушетии 22-летнему Малику Гандалоеву, который участвовал в захвате заложников в ростовском СИЗО и был ликвидирован во время штурма. В соседнем доме живет дядя Гандолоева. Родители предполагаемого террориста также живут неподалеку — в паре километров от дома сына.

В воскресенье, 16 июня, шестеро заключенных сбежали из камер и взяли в заложники двух сотрудников СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Преступники были вооружены ножами, заточками и пожарными топориками. При себе у них была символика террористического движения ИГИЛ*.

Одним из нападавших был 22-летний Малик Гандалоев. В прошлом он учился на врача, но увлекся радикальным исламом, бросил учебу и начал планировать террористическую деятельность. Весной прошлого года его задержали за изготовление и незаконное хранение взрывчатки.

Сотрудники правоохранительных органов сначала вели переговоры с террористами, предлагая им сдаться. После отказа силовики штурмовали СИЗО и ликвидировали нападавших. Заложники остались живы.

*ИГИЛ / «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.