Дочь московского брачного афериста признали соучастницей преступлений

По ее данным, девушка общалась с жертвами афериста и внушала им, что с ними ее отец «обрел новую жизнь и счастье». Ее приговорили к семи годам лишения свободы и заключили под стражу прямо в зале суда.

«Сегодня она признана виновной в совершении пяти эпизодов мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, в том числе повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение», — отметила пресс-служба.

Следствие установило, что Дабсон вместе с отцом разработала мошенническую схему и помогала ему похищать имущество у одиноких женщин. Абулов связывался с потенциальными жертвами на сайте знакомств и выдавал себя за богатого человека, который хочет создать семью. Под разными предлогами он выпрашивал у женщин деньги в долг и не возвращал их. Дочь афериста помогала обманутым жертвам оформлять кредиты и поддерживала образ отца.