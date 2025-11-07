Дочь держала на цепи пожилую мать в деревне под Вологдой

Пожилую женщину, которую, предположительно, родственники привязали цепью к кровати обнаружили в одной из деревень Бабаевского округа. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Вологодской области.

Накануне полицейские вместе с сотрудниками службы социальной защиты посетили многодетную семью. В доме, где проживают трое малолетних детей, нашли 65-летнюю женщину.

Пенсионерка лежала на кровати, зафиксированная металлическими цепями. На место вызвали бригаду скорой помощи. Медики направили пострадавшую в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы. По версии следствия, пожилую женщину могли привязать цепью к кровати дочь и ее муж, у которого есть судимость.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который удерживал на цепи в квартире свою 12-летнюю дочь. Также отец систематически избивал девочку.