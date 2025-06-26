Днепропетровск назвали столицей мошенников

Днепропетровск можно назвать столицей мошенников, потому что там действуют более 350 колл-центров, занимающихся обманом российских граждан. Об этом РИА «Новости» на полях ПМЭФ заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Столица мошеннических колл-центров, которые работают против России, сегодня находится в городе Днепропетровске», — отметил он.

По его словам, деятельность колл-центров поддерживает украинское руководство — оно предоставляет аферистам помещения и сервисы. Кузнецов добавил, что в Днепропетровской области живут люди, которые говорят по-русски с минимальным акцентом.

«Если взять, например, западные области Украины, то даже если они разговаривают на русском языке, акцент сразу читаемый», — подчеркнул зампред правления банка.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в беседе с RT рассказал, что аферисты стали чаще действовать под видом операторов связи. Мошенники убеждают жертв, что их номер могут заблокировать из-за якобы устаревших данных.