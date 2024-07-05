Для Беркович и Петрийчук попросили по шесть лет колонии

Обвинение попросило по 6 лет колонии режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

Фото: РИА «Новости»

В ходе прениях сторон на судебном заседании в пятницу прокуратор попросил приговорить режиссера Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук* к шести годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщил Telegram-канал «Адвокаты PRO людей», который освещает деятельность защиты Беркович* — адвоката Ксении Карпинской.

«Наказание для Беркович* в виде лишения свободы на срок шести лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — отметили в публикации.

Аналогичный приговор прокуратура запросила для Петрийчук*.

Слушания по делу проходят во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме по ходатайству государственного обвинителя.

Следствие полагает, что Петрийчук* приготовила сценарий  пьесы «Финист ясный сокол», в котором содержатся признаки пропаганды и оправдания терроризма. Затем она вместе с Беркович* поставила программу, демонстрируя ее, в том числе, в Сети.

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