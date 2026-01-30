Директоров филармонии и симфонического оркестра Уфы задержали за растрату

СК сообщил о задержании директоров филармонии и симфонического оркестра Уфы

Правоохранительные органы задержали в Уфе директора Башкирской государственной филармонии Хусаина Ахметова и директора Государственного академического симфонического оркестра республики Артура Наизиуллина. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка СК.

В ведомстве заявили, что Ахметова и Наизиуллина обвинили в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе организованной группы.

По версии следствия, фигуранты в сговоре с местной предпринимательницей провели фестиваль классической музыки «Романтика осени» и международную книжную ярмарку «Китап Байрам» без конкурсных процедур.

Общий ущерб бюджету республики составил 15 миллионов рублей.

Предпринимательница их преступной схемы уже проходит по аналогичному делу с хищением бюджетных средств вместе с директором Государственного концертного зала «Башкортостан».

Оба фигуранта находятся под домашним арестом.

Ранее экс-заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова стала фигурантом дела о мошенничестве. Ее заподозрили в причастности к выводу средств из регионального бюджета.