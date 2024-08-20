Директора предприятия из ХМАО осудили за контрабанду лесоматериалов

В Екатеринбурге суд вынес приговор директору лесозаготовительного предприятия из ХМАО, обвиняемому в контрабанде лесоматериалов. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Центральный МСУТ СРК России.

Еще в 2023 году мужчина незаконно перевез стратегически важный лесоматериал через Курганскую область, при этом указав ложный код товара.

Осужденного обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей, а перевозимые им лесоматериалы конфисковали.