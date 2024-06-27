Директора крымского апарт-отеля заподозрили в причинении ущерба государству в 48 млн рублей

В Крыму возбудили уголовное дело в отношении директора одного из местных апарт-отелей. Об этом сообщил «Крым 24» со ссылкой на ГУ МВД региона.

По предварительным данным, с 2022 по 2024 год подозреваемый, представляя интересы фирмы, находящейся на грани финансового краха, заключил договоры аренды с индивидуальными предпринимателями на условиях, явно не отвечающих интересам экономики, при этом уплачивая минимально возможные налоги.

Ущерб, причиненный государству, оценили в 48 миллионов рублей. Расследование продолжается.

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