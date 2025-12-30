Директора фирмы осудили в Екатеринбурге за контрабанду 450 тонн металлолома

В Екатеринбурге суд вынес решение по делу о контрабанде стратегически важного сырья. Подробнее сообщило Ura.ru о ссылкой на данные уральской транспортной прокуратуры.

Установлено, что директор фирмы по сбыту металлолома незаконно вывез более 450 тонн лома нержавеющей стали, минуя таможенное оформление. Стоимость материала оценили в 43,5 миллиона рублей.

Предпринимателю назначили штраф в размере одного миллиона рублей. Кроме того, с осужденного взыскали сумму, эквивалентную стоимости незаконно вывезенного металла.