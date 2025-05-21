Директор из ЯНАО отделался штрафом за неуплату налогов за доход в 33 миллиона рублей

Директора организации в Пуровском районе ЯНАО признали виновным по делу о сокрытии денежных средств, за которые должны были быть взысканы налоговые долги в особо крупном размере. Об этом сайту Ura.ru рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным следствия, с 2021 по 2024 годы фигурант уклонялся от уплаты налоговой задолженности, несмотря на финансовую возможность погасить долг. Всего нарушитель скрыл свыше 33 миллиона рублей дохода.
Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей с рассрочкой на 20 месяцев. В прокуратуре Пуровского района подчеркнули, что намерены обжаловать приговор, назвав наказание чрезмерно мягким.
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