Директор из ЯНАО отделался штрафом за неуплату налогов за доход в 33 миллиона рублей

Директора организации в Пуровском районе ЯНАО признали виновным по делу о сокрытии денежных средств, за которые должны были быть взысканы налоговые долги в особо крупном размере. Об этом сайту Ura.ru рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, с 2021 по 2024 годы фигурант уклонялся от уплаты налоговой задолженности, несмотря на финансовую возможность погасить долг. Всего нарушитель скрыл свыше 33 миллиона рублей дохода.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей с рассрочкой на 20 месяцев. В прокуратуре Пуровского района подчеркнули, что намерены обжаловать приговор, назвав наказание чрезмерно мягким.