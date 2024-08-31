Девушка продавала наркотики в ПВЗ маркетплейса в Москве

Работницу маркетплейса арестовали в Москве за сбыт наркотиков через пункт выдачи

В Москве суд заключил девушку под стражу за продажу наркотических средств в пункте выдачи маркетплейса. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Чертановского районного суда города Москвы Тормосиной Анастасии Сергеевне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 30 октября 2024 года», — говорится в сообщении.

Тормосину обвинили в совершении преступления по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

По данным Telegram-канала Mash, преступления совершались в ПВЗ на Варшавском шоссе. Студентка устроилась на лето в пункт выдачи. Девушка расфасовывала запрещенные вещества прямо на рабочем месте.

Правоохранители вычислили девушку по камерам видеонаблюдения. Ее задержали во время очередной передачи товара курьеру.

Ранее жительница ХМАО получила шесть лет колонии за продажу наркотиков.