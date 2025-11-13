Девочку-подростка, выбросившую новорожденную дочь из окна, осудили в Пермском крае

Суд в городе Березники Пермского края вынес приговор 16-летней местной жительнице, которую обвинили в причинении смерти по неосторожности. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Установлено, что в августе 2025 года девочка-подросток выбросила новорожденную дочь из окна, посчитав ее мертвой. Было возбуждено уголовное дело. Известно, что семья, в которой живет мать погибшего ребенка, считается благополучной.

Фигурантке назначили наказание в виде ограничения свободы на один год.