Девять жителей Свердловской области признали виновными в продаже контрафактного алкоголя

В Свердловской области суд вынес приговор шестерым мужчинам и трем женщинам, которые продавали местным жителям контрафактный алкоголь. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Следствие выяснило, что с 2020 по 2021 год осужденные реализовывали некачественные спиртные напитки на территории Свердловской области и ХМАО. От их продукции скончались пятеро свердловчан и четыре жителя другого региона.
Суд назначил шестерым осужденным наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет, а троим женщинам — наказание от трех до четырех лет лишения свободы условно. Еще двоих осужденных суд объявил в розыск.
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