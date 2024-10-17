Девять жителей Свердловской области признали виновными в продаже контрафактного алкоголя

В Свердловской области суд вынес приговор шестерым мужчинам и трем женщинам, которые продавали местным жителям контрафактный алкоголь. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Следствие выяснило, что с 2020 по 2021 год осужденные реализовывали некачественные спиртные напитки на территории Свердловской области и ХМАО. От их продукции скончались пятеро свердловчан и четыре жителя другого региона.

Суд назначил шестерым осужденным наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет, а троим женщинам — наказание от трех до четырех лет лишения свободы условно. Еще двоих осужденных суд объявил в розыск.