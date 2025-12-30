Депутата городского совета Оренбурга обвинили в организации убийства

Областной суд оставил без изменения постановление нижестоящей инстанции об аресте депутата городского совета Оренбурга по обвинению в организации убийства двух и более человек. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Суть обвинения не раскрывается.

По версии ТАСС, речь идет о 52-летнем Алексее Кузьмине, представляющем 20-й избирательный округ. Он входит в комитет по бюджетно-финансовой и налоговой политике и комиссию по муниципальным наградам. Долгое время занимался строительным бизнесом, также имеет звание кандидата в мастера спорта по боксу.

Ранее в Приморье задержали депутата краевого законодательного собрания Артавазда Оганесяна, который пытался незаконно сбыть 50 килограммов ртути на общую сумму 28 миллионов рублей.