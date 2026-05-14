Дело внучки экс-мэра Самары рассмотрят 21 мая

Самарский областной суд 21 мая приступит к рассмотрению уголовного дела внучки бывшего мэра Самары Екатерины Тарховой, в ходе процесса допросят 79 свидетелей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Также в рамках разбирательства в зал заседания вызовут девять специалистов и одного эксперта.

«Первое судебное заседание назначено на 21 мая в 10:30. Следующее планируется на 22 мая», — отметили в инстанции.

В январе 2026 года друг бывшего мэра Самары сообщил полиции о его исчезновении. Правоохранители по подозрению в преступлении задержали внучку Тарковых, ей предъявили обвинение в двойном убийстве.

Внучку экс-мэра подозревают в убийстве двух человек, надругательстве над умершими, мошенничестве, покушении на мошенничество, тайном хищении чужого имущества, похищении и подделке документов, умышленном уничтожении имущества.