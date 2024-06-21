Дело о взятках против петербургских генералов МВД начали рассматривать в Москве

Дело против генералов петербургского главка МВД Сергея Умнова, Ивана Абакумова и Алексея Семенова начали рассматривать в суде в Москве, сообщило РИА «Новости» . Фигурантов обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере.

В ходе начавшихся слушаний Хамовнический суд Москвы продлил арест генералов до 5 ноября.

По данным «Коммерсанта», фигурантам дела инкриминируют получение 11 взяток на общую сумму почти 65 миллионов рублей. Взяткодателями, по версии следствия, были петербургские предприниматели Владимир Платонов, Олег Иванов, Андрей Царнеца и Надежда Смирнова.

Организатором коррупционной схемы, как полагают в СК, являлся Умнов, который привлек к ней остальных участников, входивших в ведомственную комиссию по размещению в Петербурге и Ленобласти отделений УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта, уточнила газета. Часть прибыли регистраторы направляли в НКО «Фонд содействия программам ГУВД».

За шесть лет, в течение которых Умнов руководил ГУ МВД, этот фонд получил от регистраторов около 65 миллионов рублей. На эти средства, по информации следствия, покупали автомобили премиум-класса, оплачивали абонементы в фитнес-центры для руководителей главка, а также ремонтировали и оборудовали их кабинеты. Вину никто из фигурантов дела не признает, обратил внимание «Коммерсант».

Задержали и арестовали Умнова, Семенова и Абакумова в июле 2022 года. Сначала им вменили статью о превышении должностных полномочий, но во время расследования ее переквалифицировали на получение взятки в особо крупном размере.