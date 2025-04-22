Дело о сети притонов в Петербурге передадут в суд

Четверо организаторов сети притонов предстанут перед судом в Санкт-Петербурге. Это двое мужчин и две женщины, которым предъявлены обвинения в организации занятия проституцией, сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на представителей городской прокуратуры.

По данным следствия, фигуранты начали преступную деятельность не позднее ноября 2024 года. Подсудимые арендовали и оборудовали под публичные дома пять помещений в Калининском, Красногвардейском, Московском и Невском районах.

Клиенты посещали эти адреса по предварительной записи и с соблюдением строгих правил безопасности. Девушки получали 40% от суммы вознаграждения за услугу, а фиксированная оплата каждой встречи составляла восемь тысяч рублей.

Участницы процесса привлечены к административной ответственности. Расследование завершено, дело передано в Красногвардейский районный суд для принятия решения.