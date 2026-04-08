Дело о похищении и жестоком убийстве мужчины поступило в нижегородский суд

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о похищении и жестоком убийстве мужчины в Ардатовском округе. Об этом ИА «Время Н» сообщила пресс-служба ведомства.

Преступление было совершено в феврале 2025 года. Двое злоумышленников из Владимирской области, употребив алкоголь, решили похитить мужчину и женщину, которых они заподозрили в причастности к хищению животных со скотоводческой фермы. Фигуранты проникли к ним в дом в деревне Беляево, увезли их на ферму, где насильно удерживали.

Не получив желаемую информацию, преступники жестоко избили мужчину: он получил черепно-мозговую травму, травму грудной клетки и множественные переломы ребер, от которых скончался на месте происшествия. Уголовное дело направлено в Нижегородский областной суд.