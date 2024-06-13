Дело о крупнейшей взятке в истории России поступило в суд

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Дело двух сотрудников Следственного комитета России, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере, поступило в Балашихинский городской суд Московской области. Информацию об этом разместили в картотеке инстанции.

«Зарегистрировано уголовное дело в отношении Тамбиева Марата Хамидовича и Ляховенко Кристины Васильевны», — написали в базе суда.

Их обвинили в получении взятки в размере более чем в 2,7 тысячи биткоинов (на сегодняшний день соответствуют приблизительно 16 миллиардам 500 миллионам рублей), которые они вымогали у хакеров из группы Infraud Organization.

Ранее Никулинский суд Москвы изъял свыше тысячи биткоинов у Тамбиева. Ранее он занимал должность начальника следственного отдела по Тверскому району Москвы.

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