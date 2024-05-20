Дело о хищении нефти с вероятным участием сотрудников МВД возбудили в Дагестане | 360°

Криминал 20 мая 2024, 00:17 Дело о хищении нефти с вероятным участием сотрудников МВД возбудили в Дагестане Сотрудников МВД обвинили в хищении 200 тонн нефтепродуктов в Дагестане Freepik

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В Дагестане возбудили уголовное дело по факту хищения 200 тонн нефтепродуктов на сумму шесть миллионов рублей, в причастности к преступлению подозревают сотрудников МВД. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Следственного управления СК РФ.

По данным следствия, кражей «черного золота» из магистрального нефтепровода и скважин на территории Ногайского района занималась местная организованная преступная группировка с августа по октябрь 2023 года.

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«Задержано девять человек. <…> Отрабатывается версия на причастность к совершению преступления сотрудников МВД по Республике Дагестан», — отметили в ведомстве.

Рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения, а также проводятся следственные действия для закрепления доказательственной базы.

Ранее пятеро жителей Пермского края стали фигурантами уголовного дела о краже нефти. Подозреваемые вывезли на специальной технике около 40 тонн горючего. Ущерб от их действий оценили в миллион рублей.