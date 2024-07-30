Дело блогера Камикадзе Ди поступило в суд Москвы

В суд поступило уголовное дело на Камикадзе Ди о фейках про ВС России

Тверской суд принял материалы уголовного дела в отношении блогера Дмитрия Иванова*, известного под псевдонимном Камикадзе Ди. Информация об этом появилась в электронной картотеке суда.

Блогера обвинили в распространении фейков о Вооруженных силах России по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.

Весной Камикадзе Ди* заочно арестовали, сейчас он живет за пределам России. Поводом для возбуждения дела стали видеоролики о драмтеатре в Мариуполе.

Иванов* обозревает на своем YouTube-канале политические события. В 2023 году его блог заблокировали из-за нарушений правил сообщества. Позже он завел новый.

Басманный суд ранее заочно приговорил российского политолога Аббаса Галлямова* к восьми годам лишения свободы по делу о распространении фейков о ВС РФ.

*Признан Минюстом России иностранным агентом.